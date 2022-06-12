Сенцов, Барських, Тополя: зірки, які захищають Україну від російський окупантів

Вже понад три місяці триває жахлива війна Росії проти України.

Багато українців не змогли спокійно спостерігати за тим, що коється у нашій країні і добровільно почали вступати до лав Збройних сил України, та до територіальної оборони населення. Не лишилися осторонь і зірки.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які підписали договір із ЗСУ.

Максим Девізоров

Фото: instagram.com/devizorov

Актор Максим Девізоров, який відомий роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки", служить у Збройних силах України. Артист перебуває на Донеччині та виконує завдання. Як зазначив знаменитість, участь у бойових діях у нього ще попереду, оскільки поки що він ще не має такого досвіду.

А нещодавно Макс одружився зі своєю колегою Світланою Гордієнко. Актора відпустили зі служби на весілля всього на добу.

Максим Девізоров та Світлана Гордієнко / Фото: instagram.com/devizorov

Єгор Соболєв

Єгор Соболєв / Фото: instagram.com/yehorsoboliev

Чоловік телеведучої ТСН на 1+1 Марічки Падалко, відомий журналіст Єгор Соболєв уклав контракт з територіальною обороною, яка формується як частина Збройних сил України, ще влітку минулого року.

Під час повномасштабного вторгнення він виконував різні завдання, зокрема, протягом двох тижнів боровся з російськими окупантами в Ірпені.

Тарас Тополя

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з учасниками колективу також вступив до сил територіальної оборони ЗС України.

Батальйон, у якому служить артист, виконував завдання і в Ірпені, і в Бучі, а зараз перебуває на Харківщині.

Сашко Положинський

Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Колишній фронтмен гурту "Тартак" Сашко Положинський також служить у ЗСУ. Артист став солдатом-резервістом територіальної оборони. Знаменитість ділиться новинами у своєму фотоблогу та тримає своїх прихильників в курсі подій. Зокрема, 31 травня зірка поїхав на навчання.

Фагот

Фото: instagram.com/fahot

Фронтмен гурту ТНМК також отримав зброю та став захищати територію України від окупантів. Наприкінці травня артист тиждень провів у рідному Харкові.

Yarmak

Yarmak / Фото: instagram.com/yarmak_music

Від перших днів війни репер вступив до лав ТрО, а згодом — до ЗСУ. За місяць служби знаменитість навчився користуватися АК-74, РПГ, NLAW. Як поділився знаменитість онлайн-платформі "Свідомі", він не прагнув долучатися до лав ЗСУ, але дізнався, що потрібно мати легальну зброю, "інакше після війни можна опинитися за ґратами".

Ахтем Сеїтаблаєв та Олексій Тритенко

Ахтем Сеїтаблаєв та Олексій Тритенко / Фото: instagram.com/alexey_tritenko

Режисер та актори разом пішли захищати територію України від окупантів.

Олег Сенцов

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов ще в перші дні повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, аби захищати Україну від російських окупантів. Невдовзі він долучився до загону спецпризначення. Зараз він захищає Луганську область, де ведуться активні бойові дії з ворогом.

Дмитро Дікусар

Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Відомий український хореограф також вступив до лав Збройних сил України, взяв до рук зброю, аби якнайшвидше перемогти Росію.

Андрій Хливнюк

Фото: instagram.com/andriihorolski

На початку повномасштабного вторгнення Росії до України фронтмен гурту "Бумбокс" служив в лавах тероборони. У березні колона, у якій рухався музикант, потрапила під мінометний обстріл, у результаті чого Андрій отримав пошкодження обличчя.

Фото: instagram.com/andriihorolski

Одразу ж після того, як рана загоїлася, він повернувся на службу до патрульної поліції.

Зараз артист розвозить ліки, а також доправляє лікарів, які допомагають ставити діагнози.

Андрій Федінчик

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Український актор Андрій Федінчик також вступив до лав тероборони, коли почалася війна.

Геннадій Попенко

Геннадій Попенко / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

Нещодавно відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко поповнив лави у ЗСУ. Знаменитість нещодавно склав присягу. Цікаво, що під час клятви у нього стався конфуз – зірвався карабін та впав автомат.

Геннадій Попенко / Фото: facebook.com/gennadii.popenko

Макс Барських

Макс Барських / Фото: instagram.com/max_barskih

Виконавець на початку квітня вступив до лав ЗСУ та вирушив на навчання. За словами артиста, так він почувається корисним.

Даніель Салем

Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Телеведучий Даніель Салем пішов до військкомату одразу після початку повномасштабної війни. Він служив у Бейруті та має медичну освіту. Втім, зірка потрапив до Нацгвардії, а не до тероборони. Як зазначив ведучий, він їздить на передову з розвідкою.

Одного разу зірка ледь не загинув на передовій, потрапивши під обстріл.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення чимало зірок виїхало за кордон. Там знаменитості дають інтерв'ю іноземним виданням, де розповідають про події в Україні, виступають на благодійних концертах, волонтерять та всіляко допомагають нашій країні наблизити перемогу над російськими окупантами. Куди втекли від війни українські зірки, дізнавайтеся у матеріалі.

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