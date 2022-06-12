Сенцов, Барських, Тополя: зірки, які захищають Україну від російський окупантів

Вже понад три місяці триває жахлива війна Росії проти України.
Багато українців не змогли спокійно спостерігати за тим, що коється у нашій країні і добровільно почали вступати до лав Збройних сил України, та до територіальної оборони населення. Не лишилися осторонь і зірки.
Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які підписали договір із ЗСУ.
Максим Девізоров
Актор Максим Девізоров, який відомий роллю Дениса у серіалі "Перші ластівки", служить у Збройних силах України. Артист перебуває на Донеччині та виконує завдання. Як зазначив знаменитість, участь у бойових діях у нього ще попереду, оскільки поки що він ще не має такого досвіду.
А нещодавно Макс одружився зі своєю колегою Світланою Гордієнко. Актора відпустили зі служби на весілля всього на добу.
Єгор Соболєв
Чоловік телеведучої ТСН на 1+1 Марічки Падалко, відомий журналіст Єгор Соболєв уклав контракт з територіальною обороною, яка формується як частина Збройних сил України, ще влітку минулого року.
Під час повномасштабного вторгнення він виконував різні завдання, зокрема, протягом двох тижнів боровся з російськими окупантами в Ірпені.
Тарас Тополя
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя разом з учасниками колективу також вступив до сил територіальної оборони ЗС України.
Батальйон, у якому служить артист, виконував завдання і в Ірпені, і в Бучі, а зараз перебуває на Харківщині.
Сашко Положинський
Колишній фронтмен гурту "Тартак" Сашко Положинський також служить у ЗСУ. Артист став солдатом-резервістом територіальної оборони. Знаменитість ділиться новинами у своєму фотоблогу та тримає своїх прихильників в курсі подій. Зокрема, 31 травня зірка поїхав на навчання.
Фагот
Фронтмен гурту ТНМК також отримав зброю та став захищати територію України від окупантів. Наприкінці травня артист тиждень провів у рідному Харкові.
Yarmak
Від перших днів війни репер вступив до лав ТрО, а згодом — до ЗСУ. За місяць служби знаменитість навчився користуватися АК-74, РПГ, NLAW. Як поділився знаменитість онлайн-платформі "Свідомі", він не прагнув долучатися до лав ЗСУ, але дізнався, що потрібно мати легальну зброю, "інакше після війни можна опинитися за ґратами".
Ахтем Сеїтаблаєв та Олексій Тритенко
Режисер та актори разом пішли захищати територію України від окупантів.
Олег Сенцов
Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов ще в перші дні повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, аби захищати Україну від російських окупантів. Невдовзі він долучився до загону спецпризначення. Зараз він захищає Луганську область, де ведуться активні бойові дії з ворогом.
Дмитро Дікусар
Відомий український хореограф також вступив до лав Збройних сил України, взяв до рук зброю, аби якнайшвидше перемогти Росію.
Андрій Хливнюк
На початку повномасштабного вторгнення Росії до України фронтмен гурту "Бумбокс" служив в лавах тероборони. У березні колона, у якій рухався музикант, потрапила під мінометний обстріл, у результаті чого Андрій отримав пошкодження обличчя.
Одразу ж після того, як рана загоїлася, він повернувся на службу до патрульної поліції.
Зараз артист розвозить ліки, а також доправляє лікарів, які допомагають ставити діагнози.
Андрій Федінчик
Український актор Андрій Федінчик також вступив до лав тероборони, коли почалася війна.
Геннадій Попенко
Нещодавно відомий телеведучий та актор Геннадій Попенко поповнив лави у ЗСУ. Знаменитість нещодавно склав присягу. Цікаво, що під час клятви у нього стався конфуз – зірвався карабін та впав автомат.
Макс Барських
Виконавець на початку квітня вступив до лав ЗСУ та вирушив на навчання. За словами артиста, так він почувається корисним.
Даніель Салем
Телеведучий Даніель Салем пішов до військкомату одразу після початку повномасштабної війни. Він служив у Бейруті та має медичну освіту. Втім, зірка потрапив до Нацгвардії, а не до тероборони. Як зазначив ведучий, він їздить на передову з розвідкою.
Одного разу зірка ледь не загинув на передовій, потрапивши під обстріл.
Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення чимало зірок виїхало за кордон. Там знаменитості дають інтерв'ю іноземним виданням, де розповідають про події в Україні, виступають на благодійних концертах, волонтерять та всіляко допомагають нашій країні наблизити перемогу над російськими окупантами. Куди втекли від війни українські зірки, дізнавайтеся у матеріалі.
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