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Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті: відео з передової

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Час на прочитання
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Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті: відео з передової

Український кінорежисер і воїн ЗСУ Олег Сенцов отримав контузію на фронті / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Воїн висловив упевненість, що після лікарні знову повернеться у стрій.

Колишній в’язень Кремля, український кінорежисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов зазнав ушкодження під час зіткнення з ворогом на південному фронті. За словами бійця, у нього, ймовірно, контузія.

Чекаючи на евакуацію, воїн записав відео, яке в неділю, 9 липня, опублікував на своїй Facebook-сторінці.

"Це було вчора. Сьогодні вже краще. У лікарні. Хлопці теж", - написав він у коментарі.

На опублікованих кадрах Сенцов розповідає, що разом із побратимами виконував завдання на "дуже важкому і дуже важливому рубежі" для подальших операцій у межах контрнаступу. Під час ближнього бою троє українських бійців отримали осколкові поранення від гранат.

За словами Сенцова, один із поранених у важчому стані, ніж інші. 

"Щойно їх вивезли. Я лежу на “еваці” [евакуації], чекаю, поки заберуть. У мене контузія по ходу... Але не важка", – розповів воїн. 

Він також висловив упевненість, що після лікарні знову повернеться у стрій.

Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті

Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті

Нагадаємо, раніше під час наступу ЗСУ російські окупанти підбили на фронті військову машину з українськими бійцями, серед яких був кінорежисер, молодший лейтенант Олег Сенцов.

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Дата публікації
Перегляди
3447
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