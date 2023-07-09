Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті: відео з передової

Воїн висловив упевненість, що після лікарні знову повернеться у стрій.

Колишній в’язень Кремля, український кінорежисер та воїн ЗСУ Олег Сенцов зазнав ушкодження під час зіткнення з ворогом на південному фронті. За словами бійця, у нього, ймовірно, контузія.

Чекаючи на евакуацію, воїн записав відео, яке в неділю, 9 липня, опублікував на своїй Facebook-сторінці.

"Це було вчора. Сьогодні вже краще. У лікарні. Хлопці теж", - написав він у коментарі.

На опублікованих кадрах Сенцов розповідає, що разом із побратимами виконував завдання на "дуже важкому і дуже важливому рубежі" для подальших операцій у межах контрнаступу. Під час ближнього бою троє українських бійців отримали осколкові поранення від гранат.

За словами Сенцова, один із поранених у важчому стані, ніж інші.

"Щойно їх вивезли. Я лежу на “еваці” [евакуації], чекаю, поки заберуть. У мене контузія по ходу... Але не важка", – розповів воїн.

Він також висловив упевненість, що після лікарні знову повернеться у стрій.

Сенцов отримав контузію під час ближнього бою на фронті

Нагадаємо, раніше під час наступу ЗСУ російські окупанти підбили на фронті військову машину з українськими бійцями, серед яких був кінорежисер, молодший лейтенант Олег Сенцов.

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