Сенцов припустив, якою може бути перемога України над Росією

Перемога може бути не скоро, не військовою та не такою приємною та однозначною, як була перемога над фашистами у Другій світовій війні.

Немає ніяких сумнівів у тому, що Україна переможе у війні з Росією, але ця перемога може бути дуже різною.

Таку думку висловив український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов в інтерв'ю "Армія TV".

"Перемога не завжди може бути такою, як ми її собі уявляємо, що танки [українські – ред.] їздять по Красній площі, зруйнований Кремль, ми їдемо через Перекоп з прапорами та грає "Воїни світла". Ні, це може бути не так. Перемога може бути не скоро. Перемога може бути не військовою та не такою приємною та однозначною, як була перемога над фашистами [у Другій світовій війні – ред.]... Перемога може бути дуже різною", – зазначив Сенцов.

Він нагадав, що українці кілька десятиліть воювали в УПА проти імперії, щоб вибороти незалежність для України.

"Вони програли, але Соборна єдина Україна з'явилась. Я не кажу, що ми програємо у цій війні… Ми зараз не можемо перемогти [військовим шляхом – ред.], але вони теж не можуть", – зазначив військовий.

Він пояснив, що зараз фронт ще рухається і до "патової ситуації" ще далеко, але все одно лінія фронту потроху стабілізується й "наступить певний час, коли фронт стане". Тоді настане час для домовленостей про припинення вогню та впровадження якихось "формул миру".

"Але поки Росія існує в тому вигляді, як зараз, це небезпека. І ця війна продовжиться. Розумієте, у нас активна була фаза у 14-15-му роках. Потім фронт став і стояв до 2022 року. Потім були знову у нас два роки активних дій. Зараз фронт вже рухається мало, потім може рухатись ще менше і можемо прийти до умовного "Мінську-3". Але цим війна не закінчиться, люди надалі будуть гинути, а Росія буде проблемою, доки ми не переможемо її", – заявив Сенцов.

Він впевнений, що імперія має бути зруйнована і припинити своє існування в тому вигляді, який ми бачимо зараз. Росія повинна звільнити всі землі, які вона окупувала в Україні, молдові, Грузії, а ще в Японії, Німеччині та Фінляндії.

"Коли ми відновимось в цих кордонах, тоді стане наша остаточна перемога. Але можливо ми й до цього вже будемо нормально жити. Просто ми не будемо частину держави контролювати. І оце повне відновлення може бути через певні угоди з якимось новим урядом років через 30. Розумієте, ось це і буде перемога, вона не завжди буває з феєрверком", – зауважив Олег Сенцов.

Нагадаємо, пункт Плану перемоги Володимира Зеленського про перенесення війни на територію Росії складно реалізувати. Для розширення фронту на територію РФ потрібно більше озброєння.

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