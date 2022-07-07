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Сенцов розповів про стан пораненого Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у його фільмі "Носоріг"

Сенцов розповів про стан пораненого Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у його фільмі "Носоріг"

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Сенцов розповів про стан пораненого Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у його фільмі "Носоріг"

Фото: Serhii Filimonov/Facebook

Український режисер Олег Сенцов розповів про стан лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова, якого поранили на передовій.

Активіст, який зіграв головну роль у фільмі режисера "Носоріг", потрапив під обстріл окупантів "Градами".

Нещодавно стрічка перемогла на кінофестивалі "Любуське кіноліто" у Польщі.

Сергія вже прооперували. Лікарі дістали вісім осколків та евакуюювали бійця до Дніпра.

Фото: Serhii Filimonov/Facebook / ©
Фото: Serhii Filimonov/Facebook

У спецвипуску ТСН Сенцов розповів про стан захисника.

"Це не важке поранення, воно не пов’язане із загрозою для життя. Інший хлопець був з ним – він більш важкопоранений, але стан його теж стабільний. Вони зараз в лікарні у Дніпрі", – поділився він.

Раніше лікарі говорили, що на Сергія чекає щонайменше місяць реабілітації. Втім, він збирається за два тижні повернутися на фронт.

Нагадаємо, редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про українських красунь, які взяли до рук зброю. Захисниці мотивують, підбадьорюють та захоплюють мирних мешканців своїми героїчними вчинками.

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