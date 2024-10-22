Сенцов розповів, як мотивувати людей йти до війська – в чому головна проблема

Український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов наголосив на важливості встановлення граничних термінів служби в армії для мобілізованих.

Про це він сказав в інтерв'ю Армія TV.

"Я свою думку не змінив, я її вже рік тому озвучував – нам треба мати термін служби в армії, на скільки люди ідуть в армію. Тоді ще була розмова про два роки, зараз уже йде мова про три роки. Щоб людина могла відслужити і ніхто до неї більше не мав претензій. А на її місце має прийти інший. Який на три роки ставить своє життя на паузу, попереджає родину, на роботі, що йде служити. За цей час важливо робити умови, щоб він мав відпустки і можливість не втратити сім'ю. Бо багато розлучень через те, що люди просто живуть окремо. Щоб зберігалося робоче місце. Щоб не було думки про те, що людина йде в нікуди назавжди", – каже Сенцов.

Військовий зауважив, що ніхто не знає, коли буде перемога: через три місяці чи через 30 років. Тому він закликає завжди готуватися до найгіршого сценарію – що буде довга, важка, кровопролитна війна.

"Якщо робити максимум, щоб цього сценарію не відбулося, тоді будь-який інший буде легшим", – переконаний ексбранець Кремля.

На думку Сенцова, коли мобілізований знає термін своєї служби, він більш мотивований.

"Люди втомлюються – психологічно і фізично. Якщо ти три роки воював, був на "передку", брав участь у штурмах і вижив – ти просто щасливчик. Якщо в тебе є руки-ноги – тобі дуже пощастило. Коли люди не бачать кінця, починаються історії з СЗЧ. Треба дати їм цей термін. І тоді можна мотивувати уже мобілізованих військових і залучити нових. Люди є. Треба їх залучати", – підсумував режисер.

Раніше Олег Сенцов поділився спостереженнями, як багато у ЗСУ "бусифікованих".

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