Сенцов зустрівся з Хливнюком на передовій: "Кращі люди збираються на Луганщині"

Сенцов зустрівся з Хливнюком на передовій: "Кращі люди збираються на Луганщині"

Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов показав фото з передової.

На сторінці у Facebook Олег Сенцов, який нещодавно долучився до загону спецпризначення, розмістив світлину, на якій зображений з музикантом Андрієм Хливнюком та українським військовим і підприємцем Леонідом Остальцевим.

Вони разом захищають Луганську область, де зараз ведуться активні бойові з російськими окупантами.

"Кращі люди країни збираються на Луганщині", - підписав фото режисер.

Олег Сенцов, Андрій Хливнюк і Леонід Остальцев / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Зазначимо, Олег Сенцов ще в перші дні повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, аби захищати Україну від російських окупантів, а згодом став спецназівцем та поїхав воювати на схід.

Андрій Хливнюк також від початку повномасштабного вторгнення Росії до України вступив до лав тероборони ЗСУ. А нещодавно стало відомо, що музикант також поїхав захищати схід України від російських окупантів.

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