"Сенсаційний наступ ЗСУ на Курщині": у Bloomberg назвали мету контрудару України

Кордони РФ перестали бути "священними", відколи вона вдерлася до України, вважає оглядач видання Bloomberg Марк Чемпіон.

Через тиждень після контрудару України по Курській області в РФ і поки "туманної картини" того, що відбувається там, а також самих цілей операції, можна впевнено сказати, що подолано вже десятки "червоних ліній" очільника Кремля Володимира Путіна.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg оглядача Марка Чемпіона.

Наступ ЗСУ на Курщині – це привід вкотре дорікнути Заходу через його нерішучість у підтримці України, заявив автор.

Він також вказав на найбільшу дивину в темі українського наступу в Курській області, а саме той факт, що Україна вперше за час війни атакує територію РФ на повну силу.

За словами журналіста, "сенсаційний наступ ЗСУ, вочевидь, переслідує одночасно кілька цілей військового та політичного характеру". Водночас, чи було рішення атакувати РФ правильним, стане зрозумілим лише за кілька тижнів, а може й місяців.

"Священні кордони" впали

На думку журналіста, події на Курщині змушують замислитися, чому повноцінний наступ на російську територію стався лише зараз – через 2,5 роки після початку повномасштабної війни в Україні?..

"Хоча подібні транскордонні атаки є нормальним явищем в час війни. Єдиною причиною такої абсурдно довгої затримки Марк Чемпіон вважає ті обмеження, які Захід наклав на використання Україною наданої їй зброї. Абсурдно вважати ці кордони священними з того моменту, як Путін ввів через них війська", – пише оглядач.

Він зауважив, що Росія нахабно посилає іранські та північнокорейські ракети та дрони, не кажучи вже про свої власні, в Україну з глибини російської території, і немає причин, чому б вона була захищена від атак у відповідь.

"Це був вибір Путіна, а не Зеленського чи НАТО, перетворити територію Росії на зону бойових дій", – вважає оглядач.

Утім Марк Чемпіон не оцінив, наскільки виправданими були острахи НАТО щодо початку ядерної війни через удари HIMARS ("Хаймарс") по території РФ. Але, на його думку, зараз цей аргумент про страх ескалації вже точно виглядає застарілим.

"Десятки так званих червоних ліній були перетнуті, відколи Росія розпочала воєнні дії, а Німеччина наважилася посилати на допомогу обороні Києва лише каски. Путін так і не вирішив використати ядерну зброю, тому що це принесе йому набагато більше шкоди, ніж користі", – наголошує він.

Так журналіст критикує досі існуючу заборону на удари ракетами ATACMS по території РФ.

"Ніхто не може серйозно стверджувати, що Україна прагне завоювати та анексувати російські території. Натомість необхідно зняти обмеження щодо західної зброї, аби Росія розуміла, що вона не захищена від атак, доки триває війна з Україною", – зазначив він.

Нагадаємо, в МЗС України заявили, що наша країна не зацікавлена у захопленні територій Курської області Росії, а нинішню операцію проводить задля захисту своєї території та населення від ворожих ударів.