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"Сентиментів ніхто не відчуває": Арестович повідомив, коли Україна вдарить по Кримському мосту

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"Сентиментів ніхто не відчуває": Арестович повідомив, коли Україна вдарить по Кримському мосту

Фото: Associated Press

Арестович пояснив, що поки що Україна "не може технічно" досягнути до Кримського моста.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що українські військові обов'язково вдарять по Кримському мосту "у правильний момент".

Про це він сказав у розмові з російським журналістом та правозахисником Марком Фейгіним.

За його словами, навчання, яке проводили біля Кримського моста окупанти, свідчить про те, що РФ всерйоз розглядає загрозу українського удару по об'єкту.

"Вони не даремно готуються. Сентиментів ніхто не відчуває. Треба буде – вдаримо по Кримському мосту, в правильний момент, у потрібний час. Не питання", – каже представник ОП.

Арестович пояснив, що поки що Україна "не може технічно" досягнути до Кримського моста.

"Але прийде час і зможемо. У цій війні давно вже немає ніяких обмежень. Питання лише у технічній можливості", – підсумував він.

Раніше Олексій Арестович розповів, що російська авіація атакувала свої ж війська на Херсонщині.

Нагадаємо, українська розвідка отримала та виклала в Мережу детальну технічну документацію Кримського мосту.

Речник президента РФ Володимира Путіна своєю чергою заявив, що про "погрози" щодо Кримського мосту знають, однак не беруть до уваги. За словами Пєскова, безпека Криму та мосту гарантована російськими військовими.

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