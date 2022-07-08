Серце чоловіка не витримало втрати: на Волині батько, зустрівши тіло сина-захисника, помер наступного дня

У Маневичах Волинської області 6 липня зустріли тіло загиблого захисника Ростислава Прокопчука. Наступного дня стало відомо про смерть батька сина-Героя Костянтина Олєнченка.

Як повідомив голова громади Олександр Гаврилюк, серце чоловіка не витримало втрату.

Про це очільник громади Маневицької громади написав у Мережі.

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"Рясно встелені квітами вулиці, маневичани в скорботі на колінах зустріли Захисника Ростислава Прокопчука. А на ранок страшна звістка - не витримало серце батька Олєнченка Костянтина Миколайовича. Висловлюю щирі співчуття Валентині Чеславівні, яка втратила і сина, і чоловіка. Вічна їм пам'ять", - написав посадовець.

Прощання відбудеться о 12.00 біля хати, відспівування у храмі Святих Віри, Надії, Любові та їх матері Софії о 13.00.

Нагадаємо, у Києві попрощались із командиром батальйону 72-ї бригади "Чорних запорожців" Андрієм Верхоглядом. Він мав псевдо "Лівша", йому було 27, і все своє доросле життя молодий офіцер провів на фронті.

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