"Серце коле від болю": Заріцька приїхала до свого будинку, який пограбували окупанти

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька до початку повномасштабного вторгення Росії в Україну мешкала неподалік Гостомеля, де велися активні бойові дії.
Коли російські окупанти були на українській землі, то не гребували красти все, що траплялося їм під руки. Зокрема, не оминули будинок й Заріцької.
Як розповіла співачка, загарбники вкрали все, що тільки можна було: техніку, деталі від авто. Утім, найбільше їй шкода того, що зав'яли її хатні квіти.
"Ви можете подавитися всією вкраденою технікою, деталями від авто, але цих малюків я вам не пробачу", - гнівно висказалась Олександра.
Разом з тим, Саша показала, що зробили з Ірпенем окупанти. Співачка проїжджала повз місто та побачила на власні очі, що там зруйновані майже всі будівлі.
"Мій Ірпінь… Дуже мало вцілілих будівель. Просто серце аж коле від болю", - додала Саша.
Нагадаємо, Заріцька на п'ятий день повномасштабної війни Росії проти України зібрала своїх рідних та втекла з ними зі свого будинку під Гостомелем. На той момент там мешкали артистка, її коханий, друзі, блогери і три собаки.
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