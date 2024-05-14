"Серце розривається": який вигляд має охоплений вогнем і димом Вовчанськ на Харківщині (відео)

Схоже, місто спіткає доля Бахмута та Авдіївки.
Після початку наступу на Харківщині російські окупанти продовжують знищувати прикордонний Вовчанськ.
У Мережі показали відео з охопленого вогнем та димом міста, яке, схоже, спіткає доля Бахмута та Авдіївки. На кадрах з висоти пташиного польоту видно багато клубків диму в усьому місті.
"Росіяни продовжують знищувати Вовчанськ, обстрілюючи місто безперестану артилерією та важкими авіаційними бомбами. Краще б це був Бєлгород...", – зазначили у DeepState.
Нагадаємо, узв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.
Начальник поліції Харківщини розповів, що внаслідок російських авіаударів Вовчанськ перетворюється у другий Бахмут.
Також мешканці Вовчанська, яким вдалося вирватися з полону та евакуюватися, розповіли, що окупанти три дні тримали їх у підвалі і погрожували вбити (відео).
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