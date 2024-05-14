"Серце розривається": який вигляд має охоплений вогнем і димом Вовчанськ на Харківщині (відео)

Після початку наступу на Харківщині російські окупанти продовжують знищувати прикордонний Вовчанськ.

У Мережі показали відео з охопленого вогнем та димом міста, яке, схоже, спіткає доля Бахмута та Авдіївки. На кадрах з висоти пташиного польоту видно багато клубків диму в усьому місті.

"Росіяни продовжують знищувати Вовчанськ, обстрілюючи місто безперестану артилерією та важкими авіаційними бомбами. Краще б це був Бєлгород...", – зазначили у DeepState.