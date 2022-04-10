"Серце війни": Зеленський розповів, наскільки важливим для українських захисників є Маріуполь

Захисники Маріуполя - люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога.

Сміливі захисники Маріуполя дають змогу отримувати українські позиції на сході України. Це додає українцям аргументів під час переговорів з РФ.

Про це в інтерв'ю Associated Press сказав президент Володимир Зеленський.

"Маріуполь — це серце цієї війни на сьогодні. Воно б'ється, ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися, у нас будуть слабші позиції. Захисники Маріуполя - люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога. Що міцніша наша позиція в Маріуполі, то міцнішою буде наша позиція на сході держави. І наші позиції будуть більш міцними в зоні ООС", - пояснив Зеленський.

Український президент додав, що завдяки сміливим воїнам у Маріуполі Україна має сильні позиції під час перемовин з країною-окупантом.

"Якщо в нас буде слабка ситуація в усіх цих напрямках, то ми можемо не дочекатися зустрічі, тому що тоді Росія робитиме всі кроки, які можуть призвести знову до повернення навіть у ті місця, які ми зараз деокупували. Вони можуть піти на це. І там уже наша ситуація в перемовинах буде слабшою і, може, навіть нецікавою для російської сторони", - наголосив президент.

Нагадаємо, Росія кине всі сили до Донецької області, аби до 9 травня остаточно захопити Маріуполь.

Також старший офіцер Прикордонних військ України сьогодні, 10 квітня, підірвав себе на радіостанції в Маріуполі, аби вона не дісталася російським загарбникам.