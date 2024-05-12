Серебрянський ліс палає: як військові рятують заповідник – кадри з Луганщини

Серебрянський ліс на Луганщині цілодобово горить через бойові дії – там проходить лінія фронту. Військові ЗСУ, які там воюють, не лише захищають від окупаційних військ Росії, а й рятують ліс від масштабних пожеж.

Відео опублікувала пресслужба МВС України.

"Серебрянський ліс має протяжність 10,1 га. Від кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони. Продовжуємо боротися за кожен метр української землі", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, бійці 63-ї ОМБр показали те, що сталося з Серебрянським лісом (відео).

Читайте також провідні новини дня: