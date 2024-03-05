Серед екіпажу потопленого "Сергея Котова" є загиблі: у ГУР розповіли перші деталі

Це була не випадкова атака, а довготривала операція, зазначили у розвідці.

Серед екіпажу патрульного корабля "Сергей Котов" Чорноморського флоту РФ, який потопили в Криму, є загиблі моряки.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері "Радіо Свобода".

"Чергова вдала операція, дуже добрі новини. Головне управління розвідки у взаємодії з Військово-морськими силами ЗСУ провели блискучу операцію, і "Сергей Котов" цього разу вже точно знищений. Полювали на нього не вперше, вже були успішні атаки, але він зміг відновитись після проведення ремонтних робіт. "Сергей Котов" - новітній корабель, вартість - понад 60 млн доларів. На бойове чергування кораблі такоого типу стали в 2018 році. У ворога були на них плани. Окрім власне патрульного катера або корабля типу корвет, були плани по розміщенню зенітно-ракетних комплексів на саме судно, і вже такі спроби були. Чим менше таких суден, тим відповідно менше зенітно-ракетних комплексів буде на них розміщено. а це означає більше можливостей для українських сил безпеки та оборони", - сказав він.

Зі слів Юсова, це була не випадкова атака, а довготривала операція: "Умовно п'ять прямих влучань морськими дронами випадково не трапляються".

Щодо екіпажу ситуація з'ясовується. Є загиблі й поранені, стверджує Юсов. Водночас є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватись. Відомо про понад 10 карет "швидкої", які викликали на найближчій ділянці суходолу, додали в ГУР.

Нагадаємо, вночі морські дрони знищили російський корабель "Сергей Котов". Про всі деталі спецоперації читайте у новині.

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