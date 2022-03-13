Серед евакуйованих українців розшукують російських армійців, які їдуть здаватись

Десятки тисяч людей вдається вивозити із окупованих територій.

Евакуація триває, кільком сотням людей сьогодні таки вдалося вибратися з окупації на вільну землю. Після довгих узгоджень до Києва вивезли урятованих з Ірпеня, Бучі, Ворзеля. Переважно це жінки, літні люди та діти.

Про це йдеться в ТСН.

Десятки автобусів вирушають на окуповані території. Звідти вони спробують вивезти людей, які вже 3 тиждень сидять у підвалах без світла, тепла, а подекуди і без харчів. У Білогородці їх уже чекають сотні волонтерів. Вони вже готують кашу, нарізають бутерброди. Тут знають, евакуйовані часто приїжджають виснаженими, голодними.

Також читайте Блокади Києва на сьогоднішній момент немає: Денисенко розповів про боротьбу з ДРГ

«На вчорашній день ми прийняли вже 45 тисяч людей, сільська рада проводить харчування людей. Люди налаштовані дуже патріотично, люди допомагають, допомагають і продуктами і фізичною силою, я впевнений, що ми вистоїмо», - кажуть волонтери.

Волонтери доставляють продукти у Гореницьку школу, яка поблизу окупантів. Директорка не втримується, обіймає людей, які привезли продукти. Макарони, мука, хліб - це дозволить протриматися ще кілька днів.

Сотні людей нарешті вибралися з окупованих сіл та містечок Київської області. Тут вони можуть поїсти, попити і видихнути, вони на вільній Україні. За кілька хвилин люди вже сідають в інші автобуси.

«На Львов, Луцьк, Рівне, Тернопіль, ви сьогодні сьогодні виїжджаєте сто процентів. Люди хочуть вже сьогодні поїхати далеко-далеко від жахіть війни», - кажуть волонтери.

На іншій околиці Києва біля Броварів колона з десяток автівок у супроводі поліції, рятувальників, швидкої під прикриттям наших збройних сил іде просто у саме місто. Далі – на вокзал.

До Києва вивезли кілька сотень людей з Ірпеня, Бучі, Ворзеля

Понад 30 автобусів та ще стільки ж цивільних машин. Всі вони прямують з Великої Димерки. Навколо села вже окупанти. Просто з-під їхніх обстрілів місцеві тікали в чому були.

Евакуювали людей з трьох сіл навколо Броварів: Світильня, Велика Димерка та Перемога. Все під наглядом військових. Бо серед цивільних могли пролізти окупанти. Щоби замість фронту потрапити в полон.

«Багато інформації від місцевих, що вони приходять і говорять, що готові здатись. Вони хотіли здатись і щоб їх до військових направили», - кажуть люди.