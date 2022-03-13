Серед евакуйованих українців розшукують російських армійців, які їдуть здаватись

Десятки тисяч людей вдається вивозити із окупованих територій.
Евакуація триває, кільком сотням людей сьогодні таки вдалося вибратися з окупації на вільну землю. Після довгих узгоджень до Києва вивезли урятованих з Ірпеня, Бучі, Ворзеля. Переважно це жінки, літні люди та діти.
Про це йдеться в ТСН.
Десятки автобусів вирушають на окуповані території. Звідти вони спробують вивезти людей, які вже 3 тиждень сидять у підвалах без світла, тепла, а подекуди і без харчів. У Білогородці їх уже чекають сотні волонтерів. Вони вже готують кашу, нарізають бутерброди. Тут знають, евакуйовані часто приїжджають виснаженими, голодними.
«На вчорашній день ми прийняли вже 45 тисяч людей, сільська рада проводить харчування людей. Люди налаштовані дуже патріотично, люди допомагають, допомагають і продуктами і фізичною силою, я впевнений, що ми вистоїмо», - кажуть волонтери.
Волонтери доставляють продукти у Гореницьку школу, яка поблизу окупантів. Директорка не втримується, обіймає людей, які привезли продукти. Макарони, мука, хліб - це дозволить протриматися ще кілька днів.
Сотні людей нарешті вибралися з окупованих сіл та містечок Київської області. Тут вони можуть поїсти, попити і видихнути, вони на вільній Україні. За кілька хвилин люди вже сідають в інші автобуси.
«На Львов, Луцьк, Рівне, Тернопіль, ви сьогодні сьогодні виїжджаєте сто процентів. Люди хочуть вже сьогодні поїхати далеко-далеко від жахіть війни», - кажуть волонтери.
На іншій околиці Києва біля Броварів колона з десяток автівок у супроводі поліції, рятувальників, швидкої під прикриттям наших збройних сил іде просто у саме місто. Далі – на вокзал.
Понад 30 автобусів та ще стільки ж цивільних машин. Всі вони прямують з Великої Димерки. Навколо села вже окупанти. Просто з-під їхніх обстрілів місцеві тікали в чому були.
Евакуювали людей з трьох сіл навколо Броварів: Світильня, Велика Димерка та Перемога. Все під наглядом військових. Бо серед цивільних могли пролізти окупанти. Щоби замість фронту потрапити в полон.
«Багато інформації від місцевих, що вони приходять і говорять, що готові здатись. Вони хотіли здатись і щоб їх до військових направили», - кажуть люди.