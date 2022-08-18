Серед могил "Смерчі", шалена маршрутка та побиті магазини: як живе звичайне село на Миколаївщині

Звичайне село на Миколаївщині. Тут серед могил стирчать російські "Смерчі", шалена маршрутка їздить під обстрілами, а магазини побиті касетними снарядами.

Звичайне село на Миколаївщині. Як і всюди, тут повалені паркани, побиті осколками дерева та пошкоджені будинки. І постійні вибухи. Голова місцевої громади пані Наталя, її тут всі називають Фьодорівна, переживає – її село на передовій покажуть по телевізору, а тут не прибрано. Через залишки боєприпасів на полях не можуть дати раду бурьяну.

Про це 18 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

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Раніше, розповідає голова громади, тут було людно. До обласного центру кілька десятків кілометрів, отже сюди зїжджалися багато дачників. Відтепер навідаються лише відчайдухи. Дістатися можна одним видом громадського транспорту.

Пасажири шаленої маршрутки вже знаються на якій відстані вибухає. І запевняють: якщо впаде поруч – впадуть і вони.

З боку обстрілів та передової нарешті несеться рейсовий автобус. Всі пасажири відразу вступаються і за транспорт, і за водія – кажуть, на цьому зараз тримається їхнє життя.

Найпопулярніше місце тут – магазин з Надією. Так звати продавчиню – вхід побитий касетними снарядами. Асортимент – як в столичному супермаркеті. Працюють навіть під час артобстрілу, бо людям треба.

Надія показує нам секрет – у магазині вже накритий стіл, у дочки Жені сьогодні день народження, тому хай орки хоч собі стріляють, але в дитини має бути торт. І свято.

Це інший кут села – в цей же час тут поховання. На кладовищі - памятники побиті. Серед могил стирчать “Смерчі”. Частина “Смерча” винесла цвинтарний паркан.

Фоьодорівна обіцяє, колись, коли наші переможуть, ми обовязково маємо приїхати до них - в цей час в них зазвичай фестиваль борщу, особливого, з рибою - такий варять лише саме тут.

Нагадаємо, що на Херсонщині на міні підірвався автомобіль. Люди намагалися виїхати з окупації.

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