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Серед окупантів є жертви: Федоров розповів про наслідки нещодавньої "бавовни" у Токмаку

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Серед окупантів є жертви: Федоров розповів про наслідки нещодавньої "бавовни" у Токмаку

Вибухи у Токмаку

Вибухи чули в усіх районах міста.

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області вдень 21 грудня пролунали гучні вибухи.  

Як розповів мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, внаслідок щонайменше трьох "прильотів" загинули декілька російських військових і службовців. Вибухи були там, де ворог розмістив свою адміністрацію та поліцію. 

Мер також зауважив, що ліквідація ворога ведеться по всій Запорізькій лінії фронту. За його словами, це, як фронтові міста, такі як Токмак, так і тилові, якими ворог вважає і Бердянськ і Мелітополь.

Нагадаємо, окупанти вранці 23 грудня перекрили Кримський міст.

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Дата публікації
Перегляди
192
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