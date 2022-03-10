Серед окупантів збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства: як розпочалася доба на фронтах

Серед окупантів збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства: як розпочалася доба на фронтах

Українські захисники продовжують стримувати наступ росіян.

Окупанти знизили темпи наступу, особовий склад ворога деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

Про початок п'ятнадцятої доби війни з Росією йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 06:00 10 березня.

Українці стримують наступ ворога по всьому периметру

Українські захисники продовжують стримувати наступ росіян у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Військові ЗСУ та інших підрозділів захищають Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона Маріуполя.

Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Білоруссю.

На Сіверщині українські захисники утримують оборону Чернігова.

Київ

Українські військові вживають усі можливі заходи, аби стримати просування ворога до Києва. Оборонці столиці перебувають в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносять вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримують визначені оборонні рубежі.

Південь

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).

Повітря

Повітряні Сили ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу російських загарбників, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти росіян.

Нагадаємо, що Канада відправляє до України зброю та іншу військову допомогу.

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