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Серед окупантів збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства: як розпочалася доба на фронтах

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Серед окупантів збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства: як розпочалася доба на фронтах

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Українські захисники продовжують стримувати наступ росіян.

Окупанти знизили темпи наступу, особовий склад ворога деморалізований. Значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

Про початок п'ятнадцятої доби війни з Росією йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на 06:00 10 березня.

Українці стримують наступ ворога по всьому периметру

Українські захисники продовжують стримувати наступ росіян у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного районів. Військові ЗСУ та інших підрозділів захищають Харків та Охтирку. Основні зусилля зосереджуються на недопущенні просування противника в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона Маріуполя.

Разом з тим продовжується прикриття державного кордону з Білоруссю.

На Сіверщині українські захисники утримують оборону Чернігова.

Київ

Українські військові вживають усі можливі заходи, аби стримати просування ворога до Києва. Оборонці столиці перебувають в постійній готовності до відбиття наступу противника, наносять вогневе ураження наступальним угрупованням окупантів та утримують визначені оборонні рубежі.

Південь

На південному напрямку здійснюється стримування противника у напрямках на Кривий Ріг, Миколаїв, Вознесенськ та населений пункт Нововоронцовка (Херсонської області).

Повітря

Повітряні Сили ЗСУ відбивають ракетно-бомбові удари та знищують засоби повітряного нападу російських загарбників, здійснюють протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. Протягом останніх двох діб винищувальна авіація та підрозділи зенітно-ракетних військ знищили чотири штурмовика Су-25 та два вертольоти росіян.

Нагадаємо, що Канада відправляє до України зброю та іншу військову допомогу.

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© ТСН.ua
ТСН.ua

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