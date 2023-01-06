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Серед окупантів зростає напруженість: мобілізовані отримують БК за залишковим принципом

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Серед окупантів зростає напруженість: мобілізовані отримують БК за залишковим принципом

Скриншот sprotyv.mod.gov.ua

Російські солдати скаржаться, що вагнеровці отримують снаряди за пріоритетом.

Вагнерівці та кадирівці забирають своїм найманцям найкращі будівлі для розміщення свого особового складу на тимчасово окупованих територіях та стали отримувати спорядження в пріоритеті над мобілізованими збройних сил РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Знищення великої кількості мобілізованих в одному з приміщень ПТУ у Макіївці на мить вирвало російське суспільство з їх пропагандистського світу, та посилило напруженість між Генштабом ворога та фаворитами Путіна – Прігожина та Кадирова", - зазначили в ЦНС.

Саме найманцям ПВК "Вагнер" до якої Прігожин вербує ув’язнених, й кадирівцям, які фактично контролюють захоплені землі Донбасу, надаються кращі приміщення для поселення рядового складу. Бо саме їх з Прігожиним протеже Сергій Суровікін є командувачем об’єднаних сил РФ в наступі на Україну.

Натомість мобілізовані отримують БК та приміщення за залишковим принципом. Відтак саме вагнерівців звинувачують військові ворога у втратах в Макіївці, бо приміщення ПТУ знаходилось на пустирі й було "легкою мішенню" для ЗСУ, чим останні й скористались. 

"Натомість ботоферма Прігожина почала у відповідь масовану атаку на Шойгу й Гєрасімова, звинувачуючи мобілізованих в тому, що їх позиції були помічені через користування мобільними, а отже їх смерть є наслідком непрофесіоналізму військових", - повідомили в ЦНС.

Водночас Прігожин проводить атаку на командування ворога завдяки постановчим відео, в якому звинувачує ЗС РФ в недостатньому забезпеченні його найманців снарядами.  

Хоча російські солдати навпаки скаржаться, що саме вагнеровці отримують снаряди за пріоритетом, бо Прігожин поспішає "взяти Бахмут" й остаточно зміцнити свою владу. А від його влади залежить кар’єрне просування Суровикіна.

Нагадаємо, засновник російського військового угруповання "група Вагнера" Євген Пригожин намагається підняти свій рівень політичного впливу в РФ. Він їздить колоніями особисто, щоб вербувати зеків на війну проти України.

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Дата публікації
Перегляди
418
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