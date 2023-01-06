Серед окупантів зростає напруженість: мобілізовані отримують БК за залишковим принципом

Вагнерівці та кадирівці забирають своїм найманцям найкращі будівлі для розміщення свого особового складу на тимчасово окупованих територіях та стали отримувати спорядження в пріоритеті над мобілізованими збройних сил РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Знищення великої кількості мобілізованих в одному з приміщень ПТУ у Макіївці на мить вирвало російське суспільство з їх пропагандистського світу, та посилило напруженість між Генштабом ворога та фаворитами Путіна – Прігожина та Кадирова", - зазначили в ЦНС.

Саме найманцям ПВК "Вагнер" до якої Прігожин вербує ув’язнених, й кадирівцям, які фактично контролюють захоплені землі Донбасу, надаються кращі приміщення для поселення рядового складу. Бо саме їх з Прігожиним протеже Сергій Суровікін є командувачем об’єднаних сил РФ в наступі на Україну.

Натомість мобілізовані отримують БК та приміщення за залишковим принципом. Відтак саме вагнерівців звинувачують військові ворога у втратах в Макіївці, бо приміщення ПТУ знаходилось на пустирі й було "легкою мішенню" для ЗСУ, чим останні й скористались.

"Натомість ботоферма Прігожина почала у відповідь масовану атаку на Шойгу й Гєрасімова, звинувачуючи мобілізованих в тому, що їх позиції були помічені через користування мобільними, а отже їх смерть є наслідком непрофесіоналізму військових", - повідомили в ЦНС.

Водночас Прігожин проводить атаку на командування ворога завдяки постановчим відео, в якому звинувачує ЗС РФ в недостатньому забезпеченні його найманців снарядами.

Хоча російські солдати навпаки скаржаться, що саме вагнеровці отримують снаряди за пріоритетом, бо Прігожин поспішає "взяти Бахмут" й остаточно зміцнити свою владу. А від його влади залежить кар’єрне просування Суровикіна.

Нагадаємо, засновник російського військового угруповання "група Вагнера" Євген Пригожин намагається підняти свій рівень політичного впливу в РФ. Він їздить колоніями особисто, щоб вербувати зеків на війну проти України.

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