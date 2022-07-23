Серед окупантів зростають паніка і небажання воювати, але в РФ на це байдуже - розвідка

Перехоплення української розвідки свідчать про панічні настрої серед окупантів. Втім, у ворожій армії не рахуються з думкою власних військових.

Про це під час телемарафону розповів представник пресслужби ГУР Міноборони Андрій Юсов.

"Це мало б значення, якби ми мали б справу з якоюсь армією цивілізованої країни, де життя і думка солдат чогось варті. У Російській Федерації це зовсім не так. На думку власних солдат російське командування плювати хотіло", - розповів він.

Разом з тим Юсов наголосив, що ці панічні настрої вплинули на наземну активність росіян. За його словами, кількість операцій стала меншою.

"Рашисти не хочуть гинути, не хочуть воювати. Попри те, що на сході ця активність зберігається, то на півдні бачимо іншу картину. Загальна тональність перехоплень окупантів дуже відрізняється від тієї, яка була на початку війни", - повідомив представник пресслужби ГУР.

Як повідомлялося, росіяни налякані роботою ЗСУ і вже не дуже хочуть воювати. Щоб втекти додому, вони вигадують способи, включаючи самоскалічення. Батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки і ноги.

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