Війна
26
2 хв

Серед полонених армії РФ є ветерани АТО: комбат шокував заявою

«Какая разніца» обернулася могилою: як Росія використовує українців з окупації як «витратний матеріал».

Дмитро Гулійчук
Командир батальйону "Свобода" бригади Нацгвардії "Рубіж" Петро Кузик

Командир батальйону «Свобода» бригади Нацгвардії «Рубіж» Петро Кузик

Дедалі частіше на фронті серед полонених армії РФ трапляються жителі окупованих Запорізької і Херсонської областей. Серед них навіть є ветерани АТО, що захищали Україну до 2022 року, опинилися в окупації після 24 лютого 2022-го і тепер ворог їх погнав «змивати гріхи».

Про це розповів командир батальйону «Свобода» Петро Кузик.

«Крайні полонені, що попадаються на нашому напрямку — вже з окупованих територій при повномасштабному вторгненні. Якщо раніше, пару років тому, це були „яничари“ з Луганської і Донецьких областей, то зараз вже з Херсонської та Запорізької областей. Навіть зі статусом АТО є», — розповів комбат.

Кузик зауважує, що ворог бере поневолених людей на окупованих територіях і використовує їх в своїх кривавих цілях.

За словами комбата, полонені українці з окупованих територій розповідають, що їм відверто кажуть, що женуть на смерть. А ставлення в армії РФ до українців гірше, ніж до зеків.

«Зі слів полонених від них і не приховують, що їхнє призначення загинути в штурмах. Я не перебільшую, ставлення до українців з окупованих територій гірше, ніж до зеків. Тобто ті, хто собі думав, що воювати за своє не треба, „какая разніца“ — самі собі вирили могилу, бо „рускій мір“ — то загарбницька війна без зупинки», — зазначив офіцер.

Комбат певен, що краще служити і підтримувати свою армію, ніж бути «витратним матеріалом» в чужій.

Також Кузик додав, що їхній батальйон скоро надасть відеопідтвердження про таких полонених.

У коментарях користувачі зауважили, що на окупованих територіях ніхто навіть не насмілюється противитися мобілізації до російської армії і боїться критикувати російські «воєнкомати». Тоді як український сегмент соцмереж сповнений критики на адресу ТЦК.

Раніше повідомлялося, що у полон до Сил оборони знову потрапили окупанти, яких обміняли місяць тому.

