Серед полонених армії РФ є ветерани АТО: комбат шокував заявою

Командир батальйону «Свобода» бригади Нацгвардії «Рубіж» Петро Кузик

Реклама

Дедалі частіше на фронті серед полонених армії РФ трапляються жителі окупованих Запорізької і Херсонської областей. Серед них навіть є ветерани АТО, що захищали Україну до 2022 року, опинилися в окупації після 24 лютого 2022-го і тепер ворог їх погнав «змивати гріхи».

Про це розповів командир батальйону «Свобода» Петро Кузик.

«Крайні полонені, що попадаються на нашому напрямку — вже з окупованих територій при повномасштабному вторгненні. Якщо раніше, пару років тому, це були „яничари“ з Луганської і Донецьких областей, то зараз вже з Херсонської та Запорізької областей. Навіть зі статусом АТО є», — розповів комбат.

Реклама

Кузик зауважує, що ворог бере поневолених людей на окупованих територіях і використовує їх в своїх кривавих цілях.

За словами комбата, полонені українці з окупованих територій розповідають, що їм відверто кажуть, що женуть на смерть. А ставлення в армії РФ до українців гірше, ніж до зеків.

«Зі слів полонених від них і не приховують, що їхнє призначення загинути в штурмах. Я не перебільшую, ставлення до українців з окупованих територій гірше, ніж до зеків. Тобто ті, хто собі думав, що воювати за своє не треба, „какая разніца“ — самі собі вирили могилу, бо „рускій мір“ — то загарбницька війна без зупинки», — зазначив офіцер.

Комбат певен, що краще служити і підтримувати свою армію, ніж бути «витратним матеріалом» в чужій.

Реклама

Також Кузик додав, що їхній батальйон скоро надасть відеопідтвердження про таких полонених.

У коментарях користувачі зауважили, що на окупованих територіях ніхто навіть не насмілюється противитися мобілізації до російської армії і боїться критикувати російські «воєнкомати». Тоді як український сегмент соцмереж сповнений критики на адресу ТЦК.

Раніше повідомлялося, що у полон до Сил оборони знову потрапили окупанти, яких обміняли місяць тому.