Серед терористів ПВК “Вагнера” проводиться реорганізація: чи зможе хтось замінити Пригожина

Серед терористів ПВК “Вагнера” проводиться реорганізація - там шукають нових кураторів, які будуть займатися бойовиками в Африці. Частину “вагнерівців” же можуть ліквідувати.

Про це в ефірі телеканалу FreeДом розповіла політична аналітикиня, головний редактор порталу After empire Ольга Курносова.

"Давайте згадаємо спочатку саміт Росія-Африка і ту непомітну людину на прізвище Авер'янов, яка сиділа на одному зі столів, яка сказала, що він займається безпекою. Це насправді людина з російського ГРУ, яка ці питання курирує, я маю на увазі африканські. Щодо "Вагнера" в Африці, я думаю, що Авер'янов буде цю справу курирувати. Відповідно, когось спробують перенайняти до структур Міністерства оборони, ну а когось може навіть і ліквідують. Хтось може встигне повернутися з Африки в Росію", - зазначила Ольга Курносова.

При цьому вона висловила сумнів, що РФ вдасться створити нову ПВК, що дорівнює за впливовістю "Вагнеру" Пригожина.

“Історію Пригожина повторити неможливо. Тому що Пригожин - це Пригожин, саме тому його й ліквідували. Путін чудово розуміє та розумів, що багато в чому ця приватна військова компанія стала (впливовою) завдяки цілому набору якостей. Так, звичайно, і завдяки тому, що Пригожин особисто був знайомий з Путіним досить давно і відповідно з якихось бізнесових питань вони домовилися давно”, - підкреслила Курносова.

Нагадаємо, що Греція передасть Україні свої зенітно-ракетні комплекси Тор-М1 і Оса-АКМ.

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