Серед тих, хто потрапив під обстріл під час евакуації з Ірпеня, була група ТСН: кадри обстрілів зафіксувала камера

Серед тих, хто потрапив під обстріл під час евакуації з Ірпеня, була група ТСН: кадри обстрілів зафіксувала камера

Знімальна група саме показувала, як люди евакуйовуються, коли почалися обстріли.

Ірпінці вагалися до останнього, але напередодні наважилися полишити власні будинки й квартири. Зібрали найпотрібніший крам і спробували евакуюватися – одні автівкою, що здавалося їм безпечно, інші пішки, через річку, з надією опинитися у безпеці. І майже всі потрапили під ворожий мінометний вогонь та кулі російських терористів.

Про це йдеться в ТСН.

Саме у час, коли ворог почав бити по людях, на місці евакуації працювала знімальна група ТСН. Тож всі звірства ворога зафіксувала камера.

ТСН висвітлювала евакуацію ірпінців саме в час, коли ворог почав обстрілювати людей

Люди йшли з Бучі, Гостомеля, Ворзеля та Ірпеня, простіше кажучи - від північно західних околиць столиці, де вже тиждень не припиняються ворожі артилерійські обстріли та час до часу - просто на вулицях містечок-супутників Києва, спалахують контактні, стрілецькі бої і дотепер триває евакуація.

Українські військові, бійці підрозділів територіальної оборони, як тільки можуть намагаються рятувати цивільних.