Серед українців частішають кардіозахворювання, тож лікарі почали обстежувати просто на вокзалі в Києві

Тут лише за перші години обстежили понад 20 людей і вияви критичний передінфарктний стан.

Росіяни вбивають українців не лише залізом, на тлі стресу й переживань - у людей не витримує серце. За спостереженнями медиків, упродовж останнього місяця зросла кількість пацієнтів із ішемічними хворобами серця, передінфарктними станами та інфарктами. Щоб тим, хто потребує кардіологічної допомоги, було легше її отримати, на центральному залізничному вокзалі в Києві розгорнули кардіоцентр.

Про це йдеться в ТСН.

Ібрагім на столичний вокзал приїхав із Київщини, де втратив будинок. Куди їхати далі - поки не знає. У нього до 250 підскочив тиск, тому волонтери із входу до вокзалу одразу привезли чоловіка до щойнооблаштованого кардіоцентру.

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Спершу Ібрагіму зробили кардіограму, потім - ехо-дослідження серця. «Йому коронаграфія таки показана - гіпертрофія лівого шлуночка, виражена», - кажуть медики.

За життя, розповідає чоловік, і так устиг назбирати хвороб. Переніс інфаркт та інсульт, а тепер його добиває розв'язана Росією війна. «Хвиля ракети такої сили була, що в мене одна кімната, дах і стінка фіть, всі зникли», - розповідає чоловік.

Таких пацієнтів по всій Україні впродовж останнього часу різко побільшало. Куди звертатися по допомогу під час воєнного стану, розуміють не всі. Тому медики Інституту Амосова вирішили проводити кардіологічні скринінги просто на вокзалі. Зокрема і через те, що саме сюди найчастіше прибувають евакуйовані.

«Це не є всі, хто заходять на вокзал, ми їх консультуємо. Звичайно, ті, хто скаржиться на серце, на перебої в роботі серця, порушення ритму і таке інше», - повідомляють медики.

Обстежувати тут можуть і дорослих, і дітей. Грошей ні за що не беруть. Кардіоцентр розташували в приміщенні медпункту на першому пероні. Що він існує - поки мало хто знає. Але за перший день роботи встигли обстежити вже 22 людини. «Десь третина з них потребує нашої допомоги, чи підтримуючої кардіологічної чи кардіохірургічної. Одну жінку ми забрали одразу швидкою допомогою, тому що там є такі загрози інфаркту», - розповідають працівники центру.

Лікарі, кажуть, обстежуватимуть пасажирів на вокзалі стільки, скільки це буде потрібно. Поки що планують працювати щодня із 9 години ранку до 15.

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