Серед військових РФ поширюється паніка через опромінення підрозділів, які побували на ЧАЕС

Серед військових РФ поширюється паніка через опромінення підрозділів, які побували на ЧАЕС

Населенню білоруських селищ рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, які відійшли із забрудненої зони.

Серед військовослужбовців збройних сил Російської Федерації поширюються панічні настрої через радіаційне опромінення особового складу підрозділів, що базувалися у Чорнобильській зоні.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 2 квітня.

"Населенню білоруського селища міського типу Брагін рекомендовано уникати контактів з російськими окупантами, що відійшли із забрудненої зони", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 31 березня російські окупанти залишили майданчик ЧАЕС, розграбувавши його.

Російські окупанти підписали акт наміру залишити майданчик ЧАЕС у вигляді документа "акт приймання-передання охорони ЧАЕС", в якому зазначили, що "претензій з боку адміністрації об'єкта, що охороняється до військ Національної гвардії Російської Федерації немає".

За даними НАЕК "Енергоатом", окупанти рили окопи безпосередньо в Рудому лісі, найбільш забрудненому місці зони відчуження, внаслідок чого зазнали сильного радіаційного опромінення і вирішили піти із зони.

Нагадаємо, серед російських окупантів, які понад місяць перебували на Чорнобильській АЕС та в зоні відчуження, вже є перші жертви через променеву хворобу. Згідно з даними Військово-медичної служби РФ, зафіксована перша смерть окупанта в Чорнобилі від променевої хвороби. Ще 26 осіб госпіталізовано та 73 у тяжкому стані відправлено до госпіталів для обстеження та лікування

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