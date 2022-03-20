Серед військового керівництва Росії почалися репресії: ФСБ шукає винних у провалі війни з Україною

Військових перевіряють і звинувачують у боягузстві.

Російська Федеральна служба безпеки почала шукати винних у провалі війни з Україною: генералів і полковників піддають принизливим перевіркам та звинувачують у боягузтві.

Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні 20 березня.

За його словами, серед російського військового керівництва почалися репресії, адже вони не змогли виконати поставлене основне завдання. Українські спецслужби і Генштаб повідомляють про те, що ФСБ почала шукати винних в збройних силах РФ.



“Сотні й десятки військовослужбовців піддаються принизливим перевіркам, їх звинувачують у відмові від ведення бойових дій, в слабкості характерів, боягузстві. Під удар потрапляють навіть генерали і вищі начальники збройних сил Російської Федерації”, - повідомив Арестович.

Радник голови ОП розповів, що один із представників інформаційно-психологічних служб РФ був звинувачений в тому, що він погано влаштовує Херсонську народну республіку.

“Думаю, що моральний дух російської армії і без того вкрай низький. Буде ще нижчий. Якби їхнє політичне командування не кидало нові сили, обмежені, до речі, які кинули знову на якісь ділянки російсько-українського фронту, ці спроби проваляться”, - заявив Олексій Арестович.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Росія планує здійснити ще один етап наступу на Україну і намагається зібрати для цього живу силу зі всієї своєї території.

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