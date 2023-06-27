Серед загиблих 15-річний підліток: фото та відео з місця ракетного удару по центру Краматорська

Російська терористична армія у вівторок, 27 червня, завдала ракетного удару по центру Краматорська. Окупанти цілили по місцю скупчення людей та обстріляли заклад громадського харчування. Відомо про трьох загиблих, серед яких є 15-річний підліток.

Про це повідомляють у МВС та ДСНС України.

Російські терористи вдарили по закладу громадського харчування, де перебувало багато людей. Станом на 22:00 відомо про трьох загиблих, серед яких є 15-річний підліток. Поранення отримало 42 особи, серед яких є дитина 2022 року народження.

Ракетний удар по Краматорську / Фото: МВС

Також за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, постраждало троє іноземців.

Ракетний удар по Краматорську / Фото: ДСНС України

"Станом на 22:00 рятувальники ліквідували пожежу у будівлі зруйнованого закладу харчування на площі 30 кв.м. З-під завалів деблоковано тіла 3-х загиблих осіб, зокрема дитини 2008 року народження. За уточненою інформацією постраждало 42 особи, зокрема дитина 2022 року народження. Врятовано одну людину", - повідомили у ДСНС. України.

Обстріл Краматорська 27 червня / Фото: МВС

Ракетний удар по центру Краматорська / Фото: МВС

Росіяни вдарили ракетою по центру Краматорська / Фото: МВС

Обстріл Краматорська 27 червня / Фото: МВС

Наразі триває розбір завалів та пошуки потерпілих.

Нагадаємо, ввечері, 27 червня, окупанти прицільно вдарили по місцю скупчення людей у центрі Краматорська. Окупанти обстріляли місто ракетою С-300.

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