Серед загиблих напередодні від ракетних ударів у Запоріжжі є один волонтер, ще один перебуває в реанімації

У трагедії, яка сталася у Запоріжжі, постраждали і мелітопольці — п’ятьох поранено, четверо загинуло, серед яких — дві дитини.

Серед загиблих вчора у Запоріжжі від ворожих ракетних ударів є один волонтер, ще один перебуває в реанімації.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Запорізької області Іван Федоров в ефірі інформаційного марафону.

Він зазначив, що у трагедії, яка сталася в Запоріжжі, постраждали і мелітопольці — п’ятьох поранено, четверо загинуло, серед яких — дві дитини.

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"І постраждали наші волонтери — героїчні волонтери, які щодня вивозили людей з Мелітополя, а в місто доправляли ліки. Один волонтер загинув, а другий перебуває в реанімації", — сказав Федоров.

Нагадаємо, 30 вересня Росія здійснила ракетну атаку по Запоріжжю, загалом було завдано 16 ракетних ударів. Деякі ракети влучили по колоні цивільних автівок, які очікували в черзі на виїзді із міста до тимчасово окупованої території. Загинули 30 людей, зокрема, двоє дітей, близько сотні дістали поранення. Серед загиблих - 36-річний працівник місцевого Управління стратегічних розслідувань Нацполіції. Ще 27 поліцейських поранено, четверо з них перебувають у важкому стані.

Ракетна атака на Запоріжжя: рашисти знали, що люди не сховаються! | Монастирський

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