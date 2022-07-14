Серед загиблих є немовля: всі подробиці ракетного обстрілу РФ Вінниці (фото, відео)

Російські війська 14 липня ракетами вдарили по Вінниці. У результаті терористичної атаки десятки людей постраждали, багато загинуло, а серед жертв є немовля.

Перші повідомлення про вибухи у Вінниці з'явилися під час повітряної тривоги. Тоді російські окупанти випустили ракети по мирному українському місту.

ТСН.ua розповідає все, що відомо на цей момент про російську терористичну атаку по Вінниці.

Атака Росія

Близько 11 години 14 липня стало відомо про обстріл Вінниці. Саме в цей момент по всій Україні лунала повітряна тривога. Попередньо відомо, що росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

Встановлено, що знищено також приміщення одного із медичних центрів.

Від ударів постраждали розташовані неподалік житлові будинки. На місці "прильотів" виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горить до пів сотні автомобілів.

Росія обстріляла Вінницю

Наслідки обстрілу РФ у Вінниці

У ДСНС уточнили, що о 10:45 сталося влучання у паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний".

Над ліквідацією пожежі працюють рятувальники. До Вінниці прямує спеціалізована слідчо-оперативна група Головного слідчого управління Національної поліції України та криміналістична лабораторія.

Кількість мирних людей, яких вбили росіяни

Спочатку у Націполіції повідомили, що жертвами окупантів стало двоє людей, зокрема маленька дитинка, а поранення отримало шестеро людей. Згодом кількість загиблих зросла до восьми, а постраждалих до 30 осіб.

А вже станом на 12:15 у ДСНС повідомили, що внаслідок влучання російських ракет загинуло 12 людей (одне немовля) і 25 поранених.

Загиблі у Вінниці внаслідок ракетного обстрілу 14 липня / Фото: МВС

Станом на 13:00 близько 90 потерпілих звернулися за допомогою до медичних закладів, приблизно півсотні з них у важкому стані.

Вінницька міська рада повідомила, що для пошуку людей, які могли постраждати внаслідок ракетного удару у Вінниці відкрито гарячу лінію. Звертатися за телефонами: 67-01-20, 103. А у поліції додали, що для пошуку рідних чи знайомих, які перебували у місці прильоту і не виходять на зв'язок, можна телефонувати за цими номерами: 050-222-03-26 або 59-42-00.

Реакція президента і голови ОПУ

Президент Володимир Зеленський, коментуючи сьогоднішній удар по Вінниці, наголосив, що Росія - це країна-терорист, яка вбиває мирне населення України.

"Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав президент.

Своєю чергою, голова Офісу президента Андрій Єрмак назвав ракетний удар росіян по Вінниці терористичним актом і закликав визнати РФ країною-спонсором тероризму.

"Вінниця. Черговий терористичний акт РФ. Вбивства цивільних людей на вулицях українських міст, ракетні удари по житлових будинках, розбомблений драмтеатр у Маріуполі, ТЦ у місті Кременчук… Росія має бути визнана країною-спонсором тероризму", - наголосив Андрій Єрмак.

Наслідки обстрілу Вінниці росіянами

Удар РФ по Вінниці, наслідки

Наслідки обстрілу Вінниці

Нагадаємо, що 14 липня рятувальники завершили пошукові роботи в Часовому Яру. Там знайдено 48 тіл.

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