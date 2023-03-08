Серед звільнених з полону захисників є пастор з "Азовсталі", якого вважали загиблим: подробиці

Знайомий пастора розповів про повернення з російського полону Анатолія Волошина.

Серед звільнених з російського полону захисників України є пастор з "Азовсталі" Анатолій Волошин. Його родина вважала загиблим.

Про це повідомив в Facebook пастор, капелан Геннадій Мохненко.

"Сиджу ридаю. Давлюсь сльозами подяки Богові. Обмін полонених. Крайній праворуч - один із пасторів нашої церкви, мій друг Анатолій Волошин! 30 років ми разом служили Богові та людям. Останні місяці його вважали загиблим", - написав Геннадій Мохненко.

Капелан зазначив, що Анатолій Волошин обороняв Маріуполь від російських окупантів, він був на "Азовсталі", де його тяжко поранили. Потім - потрапив до полону та перебував у сумнозвісній Оленівці, де окупанти влаштували теракт. Дітям захисника повідомили, що Анатолій Волошин помер.

"Сини опублікували некролог. Я тоді ридав усю ніч, але промовчав, плекаючи надію. Надія виявилася не марною", - написав Геннадій Мохненко.

Нагадаємо, 7 березня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та країною-агресором. Додому повернулися 130 захисників і захисниць, серед яких 87 оборонців Маріуполя.

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