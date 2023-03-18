Середина 500-кілометрової дуги наступу росіян: експерт пояснив стратегічне значення Бахмута для РФ

Окупанти атакують на дузі від Куп’янська до Вугледара. А Бахмут якраз розташований посередині цієї дуги.

Контроль над Бахмутом має стратегічне значення для ЗСУ після того, як окупанти розпочали наступ на дузі від Куп’янська Харківської області до Вугледара Донецької області.

Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман, інформує FREEДОМ.

На його думку, наприкінці минулого року Бахмут не мав такого важливого стратегічного значення, як має зараз.

"Що змінилося? Росіяни розпочали свій наступ, про який ми знали ще за кілька місяців. Він просто зараз відбувається. Вони зосередилися на дузі від Куп’янська, разом із Бахмутом, Авдіївкою, Мар’їнкою та Вугледаром. Це дуга приблизно 500 кілометрів, і Бахмут якраз розташований посередині цієї дуги”, — пояснює аналітик.

За його словами, план окупаційних військ полягав у тому, щоб прорватися через Бахмут і спробувати атакувати на півночі від міста — до Слов’янська та Лимана, а також на південь — до Вугледару та Гуляйполя Запорізької області.

Таким чином, ворог збирався розрізати Донецьке угруповання військ. Саме тому оборона Бахмута набула стратегічного значення, і Ставка Верховного головнокомандувача вирішила захищати місто, поки є можливість.

"Якщо вони посилять свій тиск і спробують таки оточити місто, то буде, звичайно, дана команда на відхід. І цей відхід буде не в чисте поле. Від Часового Яру до Костянтинівки збудовано фортифікаційні споруди, в яких можна тримати оборону. Ми можемо відійти на кілька кілометрів і продовжувати утримувати наступ ворога", — пояснив експерт.

На думку аналітика, відступ Бахмута не буде для ЗСУ великою невдачею, проте тримати оборону краще в місті.

Також Гетьман наголосив, що крім стратегічного Бахмут має для Кремля і політичне значення, адже простим росіянам терміново треба показати бодай якусь перемогу.

Ситуація в Бахмуті: останні новини

Раніше командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що ЗСУ мають частковий успіх на деяких ділянках Бахмутського напрямку.

За словами військового Юрія Сиротюка з позивним "Мамай", росіяни переходять до оборони на Бахмутському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни (ISW), російський наступ біля Бахмута досягає кульмінації.

Експерт видання Defense Express Іван Киричевський наголосив, що у боях за Бахмут ЗСУ знищили таку кількість окупантів, яких вистачило б для наступу на Київ.