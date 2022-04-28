"Середньовічні умови життя": маріупольцям загрожують смертельні хвороби через антисанітарію і брак води

Близько 100 тис. мешканцям Маріуполя, які досі залишаються у заблокованому місті, загрожує смертельна небезпека не тільки через обстріли, а й нестерпні умови життя та антисанітарію.

У регіоні підвишується температура повітря. Саме через потепління та спеку в місті можуть спалахнути потужні та смертоносні епідемії. Серед яких холера, дизентерія та кишкова паличка.

Про це заявив мер Вадим Бойченко, повідомляють у пресслужбі міської ради.

Крім того, у місті наразі важко гуманітарна ситуація. До важких хвороб може призвести відсутність централізованого водопостачання та каналізації, а аткож брак питної води та їжі. А ще під завали залишається чимало трупів, які почнуть розкладатися.

"Окупанти не в змозі забезпечити наявне населення продуктами, водою та медикаментами. Або просто не зацікавлені в цьому. Вони блокують всі спроби евакуації, а без цього люди будуть помирати. Адже зараз в зруйнованому Маріуполі середньовічні умови життя. Потрібна негайна та повна евакуація", - наголосив Вадим Бойченко.

Як повідомлялося, від вівторка, 26 квітня, російські окупанти заборонили в’їзд до Маріуполя, яке перебуває в облозі, з боку Новоазовська. Місто закрите для громадян України. Потрапити до нього без посвідчення про проходження фільтрації для неможливо. Натомість росіяни та мешканці так званої "Донецької народної республіки" отримують дозвіл на в’їзд без фільтрації на три дні.

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