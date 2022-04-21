Сергій Гайдай спростував взяття окупантами Рубіжного: "Заява – знову фейк"

Вже втретє росіяни намагаються вкинути інформацію про "визволення" Рубіжного.

Втретє від початку повномасштабної війни Росії проти України Міноборони РФ повідомило про "звільнення" Рубіжного.

Ця інформація вкотре виявилася фейком. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Вперше цей населений пункт перейшов під контроль загарбників 1 березня. Потім 18 березня російська пропаганда знову прозвітувала про "звільнення" Рубіжного і навіть його "зачистку" від ЗСУ. Проте 20 березня ми цю інформацію спростували", - сказав Гайдай.

Він також додав, що у середу, 20 квітня, іноземні журналісти відвідали Південний район Рубіжного та також переконалися у брехні Росії.

Гайдай не виключає, що невдовзі пропаганда Росії може знову звітувати про четверте переможне "звільнення" Рубіжного. Тож будьте пильними і довіряйте лише офіційним джерелам.

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