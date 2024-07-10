Сергій Жадан похизувався своїм шевроном і показав, як минає його служба в лавах Нацгвардії

Український письменник та музикант Сергій Жадан показав, як минає його служба в лавах Нацгвардії.

Новим фото знаменитість поділився в Instagram. На знімку письменник був зображений з побратимами у військовій формі. Як поділився Сергій Жадан, він вже отримав свій шеврон. До слова, музикант є військовослужбовцем 13-ї бригади НГУ "Хартія".

Разом із Сергієм Жаданом свої шеврони отримали і його колеги з колективу "Жадан і Собаки", серед яких Євген Турчинов і Олександр Меренчук. Як наголосив письменник, для нього це велика честь та відповідальність.

Сергій Жадан із побратимами / Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

"Отримали шеврони бригади. Честь і відповідальність", - поділився письменник.

Нагадаємо, на початку червня Сергій Жадан повідомив, що мобілізувався. Письменник вступив до лав Нацгвардії та почав проходити військові навчання.

Письменник Сергій Жадан мобілізувався!

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