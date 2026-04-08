Серія вибухів пролунала вночі на Харківщині: що сталося

Регіон масовано атакували ворожі ударні дрони.

Ігор Бережанський
Робота ППО

Робота ППО / © Associated Press

У Харківській області в ніч проти 8 квітня пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це інформує Суспільне.

«У Мерефʼянській громаді на Харківщині пролунала серія вибухів», — інформує видання з посиланням на власних кореспондентів.

Перед вибухами Повітряні сили та моніторингові канали повідомляли про групу БпЛА на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 8 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що Росія використовує Білорусь та інші сусідні країни для прольоту ударних безпілотників під час атак на Україну.

