Серія вибухів у Мелітополі: окупанти отримали порцію "бавовни" і зазнали втрат

Під час вибухів у Мелітополі 10 лютого було "яскраво" на території промислового підприємства, де російські окупанти зберігали свою військову техніку.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Вчора на тимчасово зайнятій території Запорізької області загарбникам було страшно. За попередніми даними, у окупантів поменшало БК, техніки і особового складу відразу в кількох місцях розміщення", – зауважив міський голова.

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Він уточнив, що в Мелітополі було "яскраво" на території промислового підприємства, де загарбники зберігали техніку. Водночас у Мирному в Мелітопольському районі – мінус розташування ворога. У Токмацькому районі "прилетіло" в одне з сіл, яке російські війська обрали для проживання. Після цього загарбники пів ночі метушилися, звернув увагу Федоров.

"На жаль рашисти використовують найогиднішу тактику: ховатися за спинами мирних мешканців – розставляють свою техніку і ППО посеред житлових кварталів", – наголосив мер Мелітополя.

Нагадаємо, що напередодні ввечері в Мелітополі пролунала серія потужних вибухів. Місцеві пабліки інформували про звуки вибухів у районі аеродрому та передмісті.

Зауважимо, видання The New York Times у своїй статті написало, що українські війська можуть розпочати контрнаступ на півдні і найімовірнішим напрямом може стати саме Мелітополь.

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