Серійні ґвалтівники не були такі жорстокі, як російські солдати - Зеленський обіцяє "дістати кожного" з них

Серійні ґвалтівники не були такі жорстокі, як російські солдати - Зеленський обіцяє "дістати кожного" з них

Президент зазначає, що з'являються все нові докази звірств російської армії.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти кожного військового злочинця, який чинив безчинства на території України і як доказ тому навів арешт Медведчука, якого віднайти було значно складніше.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

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"З'являється дедалі більше свідчень та інших офіційних даних слідства про жахливі злочини окупантів у тих районах, куди вони змогли, на жаль, зайти. Про нелюдську жорстокість російських військових щодо до жінок, до дітей. Про численні зґвалтування. Не всі серійні ґвалтівники доходили до такого ступеня жорстокості, до якого дійшли російські солдати. Безумовно, ми встановимо повну правду про всіх цих нелюдів. Скільки б часу та зусиль для цього не знадобилося, ми всіх знайдемо", - запевнив президент.

Він додав, що, якщо вдалося знати Віктора Медведчука, якого переховували, то знайти рядового росіянина не буде занадто складно. "І хай Медведчук вам буде як показовий приклад. Навіть колишній олігарх не врятувався. Що вже говорити про набагато простіших злочинців із російської глибинки. Дістанемо кожного", - додав президент.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 48-го дня війни Росії проти України

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