Серпень став місяцем початку визволення Криму від загарбників: що і скільки разів вибухало на окупованому півострові

За 8 років окупації Росія системно перетворювала Крим у суцільну військову базу, тому встановлені масштаби знищеного - це лише верхівка кремлівського айсберга.

Цього літа і політичне, і військове керівництво країни почало відкрито говорити про можливість деокупації загарбаного росіянами півострова Крим військовим шляхом. А впродовж серпня повідомлення про «бавовну» на військових об'єктах окупанта стали дуже частими, йдеться в ТСН.

Український Крим виліковується від кремлівської зарази, російська пропаганда називає це «хлопками». Бавовна потребує делікатного догляду, тому «велике прання» - тільки на російських військових об’єктах.

Лише впродовж серпня у цій окупованій частині України нарахували 45 таких «чрезвычайних происшествий». 9 серпня палала Новофедорівка - стратегічний військовий аеродром путінської авіації, який урешті лишився без літаків. Цей вогонь завдав збитків агресору щонайменше на 300 мільйонів доларів. Аналітики, які дослідили супутникові знімки до та після «інциденту», заявляють про демілітаризацію щонайменше 11-ти російських військових винищувачів. Плюс заявляється про знищення складу боєприпасів, яких, судячи з масованої детонації, росіяни зберігали чимало.

За 8 років окупації Росія системно перетворювала Крим у суцільну військову базу, тому встановлені масштаби знищеного - це лише верхівка кремлівського айсберга.

16 серпня Азовське - вогонь палає на базі, де Росія базувала з десяток ракетних комплексів для подальшого терору України. Лише транспортно-пускових контейнерів тут налічували від 400 одиниць.

А ще того дня зачепило залізничне полотно поблизу Джанкоя, через що зупинили рух потягів та ешелонів, а це, як розумієте, поставило на паузу перекидання російської зброї на материкову Україну.

Те, що уціліло на складах поблизу Джанкоя, було оперативна перекинуто під Красногвардійське, але ненадовго.

Загадкові займання в Севастополі у серпні нарахували 5 разів. Серед яких - штаб Чорноморського флоту окупаційної армії. На перший погляд, що дасть псування фасаду адміністративної будівлі? А ні, у Кремлі з вами не погодяться – удар трапився напередодні запланованого параду Чорноморського флоту. І от на тлі загрози теракту цей парад скасували. Хоча… насправді, парад скасували бо флагмани флоту Росії спочивають на дні Чорного моря.

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Головний окупант Криму Сергій Аксьонов якось вирахував, що внаслідок щоденних «хлопків» на півострові пошкоджено чотири тисячі об’єктів. Хто ж за цим стоїть - не каже, як і мовчить російська верхівка. Бо атака по територіях терористичної федерації, згідно вертикалі пропаганди, неможлива як така.

Зараз же Кремль щосили намагається компенсувати втрачені ресурси і терміново перекидає на півострів нову техніку. А склади в глибинці Росії – ще та бездонна діра, скільки і чого там зберігається від часів ще радянського союзу - велика таємниця.

Проте, судячи з того, що ракетні комплекси С-300 до Криму перекидають аж із Сирії – заяви про дефіцит надточної зброї таки мають право на життя.

Серпень став місяцем початку визволення Криму від російських загарбників – причому не теоретичним, а суто практичним. Це як із парадом російських військових на Хрещатику - військова техніка таки дісталася головної вулиці країни, але вже спаленою. Десь так і з демілітаризацією - Путін хотів демілітаризувати наші землі, він її отримав, бо Крим – це ж Україна.

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