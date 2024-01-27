Сертифікати військовозобов'язаних: які дані міститиме документ – нардеп розповів деталі

В Україні запровадять сертифікати військовозобов'язаних для громадян мобілізаційного віку, який наразі починається від 27 років і закінчується після 60. Як зазначив народний депутат та заступник комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, сертифікати військовозобов'язаних будуть мати електронну складову.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Очікується, що це буде електронний умовний QR-код, можливо якийсь застосунок або в існуючих державних застосунках, але точно не в "Дії", і це буде можливість перевірити усю інформацію про військовозобов'язаного, про сімейний стан, про те, чи має він відстрочку від мобілізації і т.д. Тобто, це той документ, який, я думаю, замінить наявність військового квитка", - пояснив він.

Депутат додав, що документ формуватиметься в електронному вигляді. Зараз ведеться робота над розробкою концепції в Міністерстві оборони.

"Для цього, наприклад, не потрібно буде приходити до ТЦК, і для поновлення своїх даних, це можна буде зробити зі свого ноутбука вдома", - пояснив Чернєв.

Єгор Чернєв також прокомеетував, чи будуть ці сертифікати містити дані про стан здоров'я.

"Я думаю, що мають бути. Тобто, всі люди, які проходили ВЛК – усі ці дані мають бути занесені до такого сертифікату", - додав депутат.

Проте він уточнив, що в комітеті з питань національної безпеки новий законопроєкт про мобілізацію ще не бачили.

"Те, що було опубліковано в онлайн-виданнях – я також не маю підтвердження, що це є реальними документами чи вони реально відображають позицію Міністерства оборони і того законопроєкту, який вони готують", - резюмував народний депутат.

Нагадаємо, 16 січня Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД. ТСН.ua зібрав усі подробиці про цей закон.

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