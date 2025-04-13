"Серце розривається": низка світових політиків відреагували на атаку РФ по центру Сум

Наслідки удару по Сумах 13 квітня 2025 року. / © Сумська обласна прокуратура

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Ракетний удар, завданий Росією по центру Сум у Вербну неділю, викликав хвилю засудження з боку світових політиків. Лідери європейських країн висловили співчуття жертвам трагедії та обурення діями Кремля, підкресливши, що відповідальність за продовження війни несе виключно Росія.

Добірку заяв європейських політиків зібрало ТСН.ua.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас написала:

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“Серце розривається на шматки через кадри з Сум, де люди зібралися у Вербну неділю, а натомість їх зустріли російські ракети. Це жахливий приклад того, як Росія посилює атаки, навіть коли Україна оголосила про безумовне припинення вогню”.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта наголосив:

“Я обурений злочинним ударом по центру Сум. Росія продовжує свою кампанію насильства і щоразу доводить: ця війна триває лише тому, що вона так вирішила”.

Президентка Молдови Мая Санду також рішуче відреагувала:

“Вербна неділя — це день молитви і миру. Але сьогодні зранку, коли люди зібралися на службу, Росія вдарила по Сумах — убила та поранила мирних мешканців. Молдова сумує разом з Україною і закликає посилити протиповітряну оборону, щоб рятувати життя”.

Раніше на російський ракетний удар по мирному населенню Сум відреагував президент Франції Еммануель Макрон.