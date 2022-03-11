Сервіс доставки Glovo відновив роботу у Києві: компанія спрямує дохід на допомогу ЗСУ

Сервіс доставки Glovo відновив роботу у Києві: компанія спрямує дохід на допомогу ЗСУ

Наразі компанія працює у 20 містах України.

Сервіс доставки Glovo поступово відновлює свою роботу в українських містах.

Загалом, від 26 лютого сервіс функціонує у Львові, Одесі, Чорноморську, Івано-Франківську, Рівному, Тернополі, Луцьку, Хмельницькому, Кривому Розі, Кропивницькому, Ужгороді, Дрогобич, Трускавці, Чернівцях, Дніпрі, Кам`янці-Подільському, Умані, Вінниці, Черкасах та Києві.

Першою чергою, кур'єри доставляють замовлення з аптек і супермаркетів. Окрім того, у додатку Glovo також можна зателефонувати лікарям різних фахів. Вони надаватимуть усім охочим безкоштовну консультацію.

Як повідомили в компанії, весь операційний дохід Glovo спрямує Збройним силам України.

"Зберігаємо спокій і підтримуємо ЗСУ. Весь операційний дохід Glovo передається нашим захисникам", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: