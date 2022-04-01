"Серйозна шкода здоров'ю": експерт пояснив, що чекає на окупантів, які рили окопи в Рудому лісі

"Серйозна шкода здоров'ю": експерт пояснив, що чекає на окупантів, які рили окопи в Рудому лісі

Спеціаліст говорить, що російські військові своїми діями завдали собі серйозних проблем зі здоров'ям.

Російські окупанти рили окопи в Рудому лісі, куди навіть сталкери бояться заходити. Цими своїми діями вони завдали своєму здоров'ю серйозної шкоди.

В ефірі 24 каналу член громради Держагентства з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко пояснив, що чекає на окупантів.

За його словами, всі радіонукліди, які висипались на територію Чорнобиля, нікуди не ділися. Втім, якщо дотримуватися всіх правил безпеки – вони не нашкодять здоров'ю. Окупанти ж, своєю чергою порушили ці правила. Вони рили землю, пересувалися на військовій техніці та вдихали радіоактивний пил.

"Найстрашніша річ полягає в тому, що люди вдихають радіоактивний пил. Коли він потрапляє в середину організму, він вже починає діяти всередині альфа та бета частинками. Коли на внутрішні органи впливають ці радіонукліди, це призводить до онко та дуже серйозних проблем зі здоров'ям. Все, що вони там робили, контактували із землею, рили – вони завдали дуже великої шкоди здоров'ю", - розповів спеціаліст.

Разом з тим, радіоактивним пилом просочився весь одяг та техніка окупантів. Тому навіть коли вони покинули зону ЧАЕС, то все одно продовжили піддаватися опроміненню.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Вже 31 березня стало відомо, що окупанти залишили територію Чорнобильської АЕС та місто Славутич. Однак, ворог навіть в Чорнобильській зоні знайшов, що вкрасти.

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