"Серйозна та предметна розмова": Кулеба висловився про передавання Україні систем Patriot

Україна веде переговори з союзниками щодо передавання американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

З його слів, якщо раніше про це не говорили, а лише Київ порушував це питання, то зараз діалог зрушив із мертвої точки.

"Безумовно, всіх цікавить тема систем ППО Patriot. Скажу так: якщо раніше про це ніхто не говорив, крім нас, то зараз розмова відбувається. І це дуже серйозна та предметна розмова", - сказав Кулеба.

Також на міністерській зустрічі НАТО в Бухаресті голова МЗС закликав Німеччину якнайшвидше надати Patriot.

"Це та система, яка потрібна Україні для захисту свого цивільного населення та критичної інфраструктури", - пояснив Кулеба.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що остаточне рішення про передавання зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не ухвалили. Втім, в Альянсі тривають дискусії з цього приводу.

Тим часом у Пентагоні заявили, що поки не планують передавати Україні систем Patriot. Мовляв, системи вимагають тривалої та серйозної підготовки обслуговчого персоналу.

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