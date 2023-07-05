Сержант 47-ї ОМБр Маркус оголосив збір на дрони та техніку: як можна допомогти

Головний сержант 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус оголосив збір коштів для його бригади на закупівлю безпілотників та техніки.

Про це він написав у Facebook.

За словами військового, необхідно швидко зібрати дуже значну суму – 40-50 млн грн.

"Шановне панство, за останні місяці в штурмах ми втратили багато техніки та майна. В контексті цього я думав, на що саме оголосити збір, у чому потреба в першу чергу, але реалії такі, що наразі потреба в УСЬОМУ. Від дуже дорогих розвідувальних дронів до звичайних Мавіків, від радіостанцій до ремонту техніки і озброєння. На відновлення сума потрібна велика. Реально велика. 40-50 мільйонів грн. Якщо ви хочете більше відео наших штурмів, які закінчуються успішно і без втрат з нашої сторони, відео зі знищеною російською технікою, допоможіть нам. Ваші гроші зберігають життя наших людей. Дякую", - звернувся військовий до українців.

Реквізити благодійного фонду за посиланням: Markus Foundation.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оцінив перспективу завершення війни в Україні.

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