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Сержант 47-ї ОМБр Маркус оголосив збір на дрони та техніку: як можна допомогти

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Сержант 47-ї ОМБр Маркус оголосив збір на дрони та техніку: як можна допомогти

Сержант 47-ї ОМБр Валерій Маркус оголосив збір на дрони та техніку. / Фото: Валерій Маркус

Під час штурмових дій ЗСУ втрачають військову техніку.

Головний сержант 47 ОМБр "Маґура" Валерій Маркус оголосив збір коштів для його бригади на закупівлю безпілотників та техніки.  

Про це він написав у Facebook.

За словами військового, необхідно швидко зібрати дуже значну суму – 40-50 млн грн.

"Шановне панство, за останні місяці в штурмах ми втратили багато техніки та майна. В контексті цього я думав, на що саме оголосити збір, у чому потреба в першу чергу, але реалії такі, що наразі потреба в УСЬОМУ. Від дуже дорогих розвідувальних дронів до звичайних Мавіків, від радіостанцій до ремонту техніки і озброєння. На відновлення сума потрібна велика. Реально велика. 40-50 мільйонів грн. Якщо ви хочете більше відео наших штурмів, які закінчуються успішно і без втрат з нашої сторони, відео зі знищеною російською технікою, допоможіть нам. Ваші гроші зберігають життя наших людей. Дякую", - звернувся військовий до українців.

Реквізити благодійного фонду за посиланням: Markus Foundation.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оцінив перспективу завершення війни в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
97
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