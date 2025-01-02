Сержант знищив 102 росіян й отримав звання Героя України: історія від комбата Вереса

За словами Вереса, один екіпаж за дві доби знищив стільки ворогів, що окупанти відмовилися на 2-3 тижні взагалі проводити наступальні дії.

Комбат батальйону К2, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького і Герой України Кирило Верес розповів історію про свого підлеглого – оператора дрона, який за кілька днів знищив 102 росіян й отримав звання Героя України.

Про це військовий сказав в інтерв’ю “Армія TV”.

"Звичайний боєць, кадровий військовий. Дуже потужний воїн. Командиром ВОПа (взводний опорний пункт) був, командиром позиції до повномасштабної війни. Був штурмовиком, трошки не вийшло, бо в бою був поранений відразу. Потім став пілотом дрона і одним з кращих пілотів. Дали мені наказ відрядити деякі свої екіпажі в смугу іншого батальйону під Соледарський напрямок, бо там почали втрачати позиції. Хлопець за якихось діб тільки 200-сотими зробив 37 окупантів і 300-сотими близько 40", – розповідає Верес.

Комбат зазначає, що вирішив нагородити бійця, якщо він вб'є 50 окупантів.

"Почались активні штурмові дії в нашому підрозділі. Один екіпаж за дві доби знищив стільки ворогів, що окупанти відмовилися на 2-3 тижні взагалі проводити наступальні дії. Там були цифри 15 "двохсотих", 20 "трьохсотих" в одну ніч. Я бачу, що цифру 50 перевалили, подаю подання і за цей час, поки подання розглядали, в нього вийшла цифра 102", – каже Верес.

Комбат наголошує, що йому було принципово нагородити "Героєм України" звичайного сержанта, аби інші бійці були вмотивовані теж старатися для нагороди.

Раніше Кирило Верес закликав до чесності у військових підрозділах, наголошуючи, що кожна брехня на фронті може коштувати життів бійців.

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