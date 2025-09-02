Сеул повідомив, скільки солдатів Кім Чен Ина загинуло за Росію у війні в Україні

Армія Північної Кореї. / © Associated Press

Близько двох тисяч військовослужбовців Північної Кореї загинули на війні в Україні, де вони воюють на боці РФ.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на дані розвідки Південної Кореї.

Конгресмен Лі Сон Квен заявив, що південнокорейська розвідка оцінює кількість загиблих північнокорейських солдатів приблизно до 2000.

За інформацією спецслужб Сеула, Пхеньян планує відправити ще близько 6 тисяч солдатів у межах третьої партії розгортання військ.

Зауважимо, від жовтня 2024-го КНДР вже направила приблизно 13 тисяч військових та озброєння для підтримки російських зусиль у війні проти України.

Нагадаємо, Кім Чен Ин відзначив нагородами військових, які брали участь у бойових діях на боці Росії у війні проти України. Спеціально до цього було організовано церемонію. Під час церемонії диктатор КНДР назвав цих солдатів «героїчними» і стверджував, що їхні дії нібито довели силу армії КНДР.

Тим часом “фюрер” РФ Володимир Путін у своєму листі Кіму, яке було приурочене до річниці звільнення Кореї від японської окупації, розхвалив бійців з КНДР, які воюють проти України. Також диктатор згадав спільні дії радянських та північнокорейських сил, які разом поклали край колоніальному правлінню Японії.