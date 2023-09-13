"Севастополь – один із елементів операції": у ЗСУ анонсували продовження сезону "бавовни" у Криму

Останні події в Криму, зокрема атака по судах Чорноморського флоту РФ у Севастополі, є одним з елементів великої й потужної операції Збройних Сил України на півострові.

Про це заявила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Півдня" України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Варто розуміти головне – інформація про роботу Сил оборони має бути дозованою. Достатньо багато хороших новин було після цієї ночі, повʼязаних з цілями, які було уражено в Севастополі. Зараз триває дорозвідка і й збір інформації про вплив атаки. На Кримському півострові досить неспокійно. Ми ж своєю чергою, не дивлячись на те, що погода зараз характеризується прохолодними ночами, обіцяємо продовження "спекотного сезону" для окупантів в Криму", - заявила вона.

За словами Гуменюк, окупанти будуть намагатись посилити протиповітряну оборону стратегічних обʼєктів в Криму. Особливо це стосується обʼєктів, які для них є стратегічно важливими.

"Також вони повністю усвідомлюють рівень небезпеки, який ми здатні забезпечити й тому будуть намагатись відповісти на наші дії. Ми ж до всього готові. Хочу зазначити, що події останнім часом є одним з елементів великої та потужної операції", - резюмувала Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, експерт пояснив, як пошкодження суден Чорноморського флоту РФ у Севастополі вплине на удари по Україні.

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