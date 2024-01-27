Севастополь прокинувся від потужних вибухів: місцеві повідомляють про хмару диму

Гауляйтер окупованого Севастополя Розвожаєв, у свою чергу, запевняє, що "все спокійно".
В окупованому Севастополі вранці було чути гучний звук, схожий на ракетний пуск, а потім пролунав вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах.
Про це повідомляє "Крим. Реалії".
У виданні припускають, що це спрацювала російська ППО.
Як додає російський Telegram-канал ASTRA, місцеві жителі почули вибухи у центрі міста. Міські паблики пишуть, що після вибухів над містом з'явилася хмара диму
Гауляйтер окупованого Севастополя Развожаєв, у свою чергу, запевняє, що це військові РФ проводили тренування зі стріляниною з гранатомета.
"У місті все спокійно", – йдеться у повідомленні гауляйтера.
Раніше партизани зафіксували прибуття до Севастополя великого десантного корабля росіян.
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