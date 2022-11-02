Севастопольську бухту сфотографували з супутника після нещодавньої "бавовни"

Супутникові знімки бухти в окупованому Севастополі були зроблені 1 листопада.

У Мережі опубліковані супутникові знімки Севастопольської бухти, зроблені після нещодавніх вибухів у місті, які окупанти назвали атакою дронами.

Про це повідомив OSINT-аналітик Бенджамін Пітетт.

"Супутникові зображення, зроблені вчора (1 листопада – ред.) о 05:35 та об 11:06 UTC показують два фрегати класу "Адмірал Григорович", які зараз дислокуються в Чорному морі, пришвартовані в порту", – йдеться в повідомленні.

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На першому знімку видно, що корабель був на буксирі, а вже через п’ять годин фрегат класу "Адмірал Григорович" розмістили біля швартової стінки Стрілецької бухти.

Ймовірно, на фото зафіксований саме фрегат "Адмірал Макаров". Проте за фото неможливо оцінити характер ушкоджень, адже права сторона судна "прихована" від супутника.

Також Мережі припускають, що на знімку зображені "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен".

Фото з Twitter-акаунта OSINT-аналітика Бенджаміна Пітетта

Фото з Twitter-акаунта OSINT-аналітика Бенджаміна Пітетта

Фото з Twitter-акаунта OSINT-аналітика Бенджаміна Пітетта

Що відомо про вибухи в Севастополі

Вибухи в Севастополі пролунали вранці 29 жовтня. Російські окупанти повідомили, що Чорноморський флот "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою. Згодом у Міноборони РФ повідомили про пошкодження морського тральщика "Іван Голубєц" та РЛС фрегата "Адмірала Макаров".

Наступного дня Міноборони РФ вигадало, що безпілотники по Чорноморському флоту випустили з корабля з українським зерном.

За даними OSINT-розслідування спільноти GeoConfirmed, під атаку потрапили кораблі "Адмірал Макаров", "Адмірал Григорович" і тральщик "Іван Голубець". Скоріш за все, дрони влучили в ціль.

Через пошкодження судна "Адмірал Макаров" він не зможе певний час обстрілювати Україну ракетами "Калібр", заявив експерт Олександр Мусієнко. Він також сказав, що роль Чорноморського флоту РФ знижена на 70% і він більше не може виконувати бойові завдання.

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