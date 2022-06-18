Сеітаблаєв з Тритенком – танцюють, а Положинський – співає: як зірки-захисники піднімають бойовий дух українців

Українські зірки, які пішли захищати державу від російських окупантів, демонструють, що ми – незламний народ.

Артисти навіть на передовій, у складних умовах знаходять моменти позитиву, яким діляться зі своїми прихильниками. Так, у перервах між завданнями вони співають пісень, записують веселі танці та роблять милі фото, чим неабияк підіймають бойовий дух мирних мешканців.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку позитивних публікацій від представників шоубізу, які борються за перемогу у складі ЗСУ.

Сашко Положинський

Музикант та екслідер гурту "Тартак" Олександр Положинський потішив фанів кумедним відео, у якому з побратимами танцює під трек "Моєї дискотеки треки" на тлі білизни, яка сохне посеред кімнати.

Також артист заспівав пісню, яку присвятив волонтерам. Сашко записав ролик просто на фронті у перервах між обстрілами.

Тарас Тополя

Нагадує, що навіть будучи серйозним солдатом і захищаючи країну, трохи гумору не завадить і лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Зокрема, він поділився відео, де разом з гітаристом гурту Дмитром Жолудем, просто у військовій формі, з автоматами у руках і з касками на голові сидячи танцює під трек Friday.

Також зірка раніше замилував світлиною з котиком.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/tarastopolia

"Кіт камуфляжний і його парамедик", – прокоментував Тарас.

Андрій Хливнюк

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк також показав, що на війні є місце гарному настрою. Так, музикант у формі показав свої танцювальні вміння на тлі військової амуніції. На відео артист танцює та співає, дещо забувши слова, хіт гурту Arabesque Midnight Dancer.

Ахтем Сеітаблаєв та Олексій Тритенко

Режисер Ахтем Сеітаблаєв та актор Олексій Тритенко разом пішли захищати територію України від окупантів. Знаменитості разом і воюють, і танцюють.

Зіркові захисники записали драйвове відео, де їдуть в машині і танцюють під хіт Stefania гурту Kalush Orchestra.

Фагот

Фронтмен гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта підняв бойовий дух українців, заспівавши з побратимами пісню "Зродились ми великої години" колективу "Тінь Сонця".

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які підписали договір із ЗСУ. Вони не змогли спокійно спостерігати за тим, що коється у нашій країні і добровільно вступили до лав Збройних сил України, та до територіальної оборони населення.

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